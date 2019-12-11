НАПК обратится в прокуратуру в связи с незаконным использованием сотрудниками реестра деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обратится в прокуратуру в связи с фактами несанкционированного вмешательства сотрудников агентства в реестр деклараций.

В среду в ходе публичной дискуссии "Выполнение парламентом антикоррупционной повестки дня" и.о. главы НАПК Наталья Новак рассказала, что ранее в агентстве существовал "принцип субъективизма - выдергивать тех или иных декларантов по политическим мотивам, не замечать тех, кого не надо было проверять".

"Сейчас мы готовим материалы для открытия уголовного дела о возможном несанкционированном использовании персональных данных", - сообщила Новак.

По ее словам, должны быть четкие нормы проверок декларации и каждый декларант "должен быть уверен, что его данные не появятся в публичном использовании".

Также, как отметила Новак, ранее неоднократно нарушались сроки проведения проверок деклараций.

Журналистам глава НАПК уточнила, что в обращении в органы прокуратуры речь будет идти о возможном вмешательстве, поскольку некоторые сотрудники НАПК не могут пояснять, с какой целью они входили в реестр.

"Поскольку мы не являемся правоохранительным и следственным органом, мы обращаемся в прокуратуру, а прокуратура, скорее всего, откроет уголовное производство, проведет следственные действия и установит, было ли незаконное вмешательство в реестры... у нас есть сообщения, что некоторые руководители поручали сотрудникам, которые в свою очередь поручали другим сотрудникам входить в реестр деклараций с тем, чтобы посмотреть, что у кого есть и потом неизвестно, как они использовали эти данные", - добавила она.

Что касается ситуации с открытием деклараций сотрудников военной прокуратуры и СБУ, то и.о. главы НПК пояснила, что в открытом доступе будут находиться не все материалы.

"Декларации военной прокуратуры (сотрудников) практически все открыты, по СБУ - законом открыты, закрыты только по тем, кто работает в разведке, засекреченные, только эта категория (декларантов) не будет находится в открытом доступе", - объяснила она.