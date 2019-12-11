НАПК должно разработать антикоррупционную стратегию к весне 2020 года - Новак

И.о. главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Новак надеется, что агентство разработает антикоррупционную стратегию в сроки - к весне следующего года.

"Мы уже встречались с общественными организациями относительно разработки антикоррупционной стратегии, есть ранее подготовленные наработки. Думаю, что в ближайшее время мы начнет эту работу. Уже идут переговоры, кто будет принимать участие в разработке этой стратегии", - сказала Новак в среду в ходе публичной дискуссии "Выполнение парламентом антикоррупционной повестки дня".

"Думаю, возможно, новое руководство (НАПК - ИФ) будет достаточно профессиональным именно в вопросе разработки стратегии. Думаю, что нет проблем, НАПК обязано подать новую стратегию и она будет подана в срок, не позднее чем весной", - добавила она.