События

12:22 11.12.2019

НАПК должно разработать антикоррупционную стратегию к весне 2020 года - Новак

1 мин читать
НАПК должно разработать антикоррупционную стратегию к весне 2020 года - Новак

И.о. главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Новак надеется, что агентство разработает антикоррупционную стратегию в сроки - к весне следующего года.

"Мы уже встречались с общественными организациями относительно разработки антикоррупционной стратегии, есть ранее подготовленные наработки. Думаю, что в ближайшее время мы начнет эту работу. Уже идут переговоры, кто будет принимать участие в разработке этой стратегии", - сказала Новак в среду в ходе публичной дискуссии "Выполнение парламентом антикоррупционной повестки дня".

"Думаю, возможно, новое руководство (НАПК - ИФ) будет достаточно профессиональным именно в вопросе разработки стратегии. Думаю, что нет проблем, НАПК обязано подать новую стратегию и она будет подана в срок, не позднее чем весной", - добавила она.

Теги: #стратегия #новак #напк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:20 06.12.2019
Шабунин опубликовал имена финалистов конкурса на главу НАПК

Шабунин опубликовал имена финалистов конкурса на главу НАПК

17:41 06.12.2019
Газпром, Нафтогаз и оператор газотранспортной системы Украины проводят в Вене переговоры по газу - Новак

Газпром, Нафтогаз и оператор газотранспортной системы Украины проводят в Вене переговоры по газу - Новак

13:34 29.11.2019
Встреча Оржеля и Новака состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам

Встреча Оржеля и Новака состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам

14:19 23.11.2019
Технические консультации по транзиту газа через Украину продолжатся на следующей неделе – Новак

Технические консультации по транзиту газа через Украину продолжатся на следующей неделе – Новак

13:25 22.11.2019
Суд открыл дело по иску Ляшко к НАПК

Суд открыл дело по иску Ляшко к НАПК

05:32 18.11.2019
В Киеве начали разработку энергетической стратегии до 2030 года

В Киеве начали разработку энергетической стратегии до 2030 года

12:02 15.11.2019
НАПК предлагает внести должность главы ОПУ в перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков

НАПК предлагает внести должность главы ОПУ в перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков

13:24 14.11.2019
НАПК получило автоматический доступ к трем реестрам Минюста

НАПК получило автоматический доступ к трем реестрам Минюста

15:15 08.11.2019
Гончарук считает важным перезапустить работу НАПК для успешной борьбы с коррупцией

Гончарук считает важным перезапустить работу НАПК для успешной борьбы с коррупцией

15:05 28.10.2019
Экс-главе НАПК Корчак выдвинуто подозрение в недекларировании автомобиля

Экс-главе НАПК Корчак выдвинуто подозрение в недекларировании автомобиля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отменил залог для чиновника Львовского горсовета, подозреваемого вместе с Садовым в деле о продаже земли под индустриальный парк

В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

Признание Минских соглашений госизменой ударит по Зеленскому и всему "нормандскому формату" – адвокат Порошенко

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве демонтировали скульптуру “Ежик в тумане”

КГГА разработает проект демеркуризации завода "Радикал"

В ближайшие сутки в Украине будет пасмурно, преимущественно без осадков

Суд отменил залог для чиновника Львовского горсовета, подозреваемого вместе с Садовым в деле о продаже земли под индустриальный парк

КС 12 декабря рассмотрит представление нардепов о толковании Конституции в части госвласти в Киеве

В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

Взрыв прогремел у военной базы США в Афганистане

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Латвия приняла на отдых и реабилитацию 11 бывших пленных Кремля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА