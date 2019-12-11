КГГА разработает проект демеркуризации завода "Радикал"

Киевская горгосадминистрация (КГГА) разработает проект демеркуризации закрытого завода "Радикал", доступ на территорию промплощадки закроют, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.

"Первоочередное задание на сегодня – закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха. На следующей неделе мы договорились встретиться с депутатами и найти пути разрешения этой экологической проблемы", – цитирует пресс-служба заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

Он также отметил, что рядом с заводом располагаются жилые дома, офисные помещения, рынок, культурный центр, в то время как показатели испарения ртути превышают норму в 4-16 раз на разных участках.

Кроме того, КГГА начинает работу над проектом демеркуризации завода, в планах проведение открытых торгов с участием международных организаций, специализирующихся на таких проектах, добавил Абрамовский.

По словам советника городского головы Максима Бахматова, в октябре Киевсовет выделил 4,3 млн грн на разработку проекта демеркуризации "Радикала" на 2019-2020 гг.

"Это проблема национального масштаба, которая осложняется тем, что в Украине нет ни химического завода, ни полигона для утилизации токсичных веществ. Так что вопрос выделения финансирования для очистительных работ должен решаться на государственном уровне", – добавил Бахматов.

ОАО Завод "Радикал" (ранее Киевский завод химикатов; "Завод № 1000"; "фабрика минеральных удобрений") - прекративший в июле 1996 года деятельность завод по выпуску химреагентов, расположенный в Днепровском районе Киева. С 1996 по 1998 годы все виды производства были остановлены без соблюдения соответствующих норм и выполнения необходимых регламентных работ, опасные химические вещества были оставлены на предприятии с нарушением требований законодательства и без охраны. В ходе проверки состояния предприятия в 1998 году было установлено, что на 60 га территории завода хранилось 134,6 т ртути, 109 т серной кислоты, 44 т ртутных шламов, 62 т соляной кислоты, 12,5 т аммиака и около 2500 т других отходов.

В 2000 году "Радикал" был признан банкротом и началась процедура его ликвидации. К концу марта 2002 года на территории завода оставалось 117 т олеума, 109 т серной и 62 т соляной кислоты, 44 т ртутьсодержащих шламов, 12,55 т аммиака, 486 т шламов солерастворения, 3192 кг твердых радиоактивных отходов и 2500 т прочих промышленных отходов и химикатов. До мая 2009 года с территории завода было собрано и вывезено 120 тонн ртути (однако количество оставшейся в грунтах ртути оценили в пределах около 200 тонн).