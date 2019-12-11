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12:07 11.12.2019

В ближайшие сутки в Украине будет пасмурно, преимущественно без осадков

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В ближайшие сутки в Украине будет пасмурно, преимущественно без осадков

В ближайшие сутки в Украине сохранится пасмурная погода без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 12 декабря, небольшой дождь и мокрый снег ожидается только ночью в западных областях. В восточных областях ночью и утром туман.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юге возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем ожидается 0-5° тепла. В Закарпатской и Одесской областях, а также в Крыму теплее – до 8°.

В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с Температура ночью 1-3° тепла, днём 3-5°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве 12 декабря наблюдалась в 1965 году – 9,5°, сама низкая – в 1927 году и составила -22,6°.

В пятницу 13 декабря в Украине по-прежнему без осадков, за исключением западных регионов – в Закарпатской области днем дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер останется юго-восточным, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с на юге и западе.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, днём 1-6° тепла, в Одесской области и Крыму до 8°.

В Киеве в пятницу также без осадков, юго-восточный ветер 7-12 м/с. Температура ночью опустится до нуля, днем - 1-3° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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