Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

Тела пяти человек, найденных под завалами в одесском колледже после пожара, на утро среды не опознали, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 11 декабря открытого огня не наблюдается. Продолжаются поисково-спасательные работы и работы по демонтажу аварийных элементов конструкций здания", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что во время поисковых работ обнаружили тела 10 погибших. "Тела 5 человек не идентифицировали", - добавили в ведомстве.

Всего в результате пожара погибли 12 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 9 человек.