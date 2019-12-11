События

08:40 11.12.2019

Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

1 мин читать

Тела пяти человек, найденных под завалами в одесском колледже после пожара, на утро среды не опознали, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 11 декабря открытого огня не наблюдается. Продолжаются поисково-спасательные работы и работы по демонтажу аварийных элементов конструкций здания", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что во время поисковых работ обнаружили тела 10 погибших. "Тела 5 человек не идентифицировали", - добавили в ведомстве.

Всего в результате пожара погибли 12 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 9 человек.

Теги: #тела #украина #колледж #одесса #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:48 11.12.2019
Генсек ООН приветствует результаты встречи лидеров "Нормандской встречи"

Генсек ООН приветствует результаты встречи лидеров "Нормандской встречи"

07:11 11.12.2019
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

06:19 11.12.2019
Латвия приняла на отдых и реабилитацию 11 бывших пленных Кремля

Латвия приняла на отдых и реабилитацию 11 бывших пленных Кремля

05:19 11.12.2019
В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

03:38 11.12.2019
Сенцов стал на военный учет

Сенцов стал на военный учет

02:48 11.12.2019
Британия призвала Россию к выполнению обязательств по "Нормандскому саммиту"

Британия призвала Россию к выполнению обязательств по "Нормандскому саммиту"

01:28 11.12.2019
В Киеве мотоциклист сбил пешехода насмерть

В Киеве мотоциклист сбил пешехода насмерть

00:36 11.12.2019
Гончарук: Новая таможня должна быть современной, прозрачной и работающей в интересах украинцев

Гончарук: Новая таможня должна быть современной, прозрачной и работающей в интересах украинцев

22:52 10.12.2019
Скорые досрочные выборы в Донецкой и Луганской областях невозможны, заявляют в партии "Голос"

Скорые досрочные выборы в Донецкой и Луганской областях невозможны, заявляют в партии "Голос"

21:32 10.12.2019
Результаты работы комиссии по расследованию пожара в Одесском колледже представят до 20 декабря - Яровой

Результаты работы комиссии по расследованию пожара в Одесском колледже представят до 20 декабря - Яровой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

Признание Минских соглашений госизменой ударит по Зеленскому и всему "нормандскому формату" – адвокат Порошенко

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Три новых участка разведения на Донбассе станут гуманитарными зонами - Загороднюк

ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

Взрыв прогремел у военной базы США в Афганистане

Более 300 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

На месте пожара в Одесском колледже продолжают разыскивать четырех человек

В одной из школ Чернигова вспышка вирусного гепатита А: заболело 30 детей и 11 взрослых

Признание Минских соглашений госизменой ударит по Зеленскому и всему "нормандскому формату" – адвокат Порошенко

Поисковые работы на месте пожара в Одесском колледже продолжат после разбора стены флигеля – глава обладминистрации

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Заместителя главы Шевченковской РГА Киева подозревают в указании недостоверных данных в декларации

Три новых участка разведения на Донбассе станут гуманитарными зонами - Загороднюк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА