События

08:23 11.12.2019

Взрыв прогремел у военной базы США в Афганистане

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Заминированный автомобиль был подорван в 6:00 местного времени рядом с американской военной базой в уезде Баграм центральной афганской провинции Парван, сообщили в среду местные СМИ, со ссылкой на шефа афганской военной полиции Мухаммада Махфуза Вализада.

Взрывом разрушена часть стены военной базы Баграм, были слышны разрозненные выстрелы, сообщает информационный портал Ariana News.

По словам очевидцев, в результате взрыва погибли мирные жители, частично разрушены жилые дома возле военной базы. Число погибших и пострадавших не уточняется.

Ни одна из действующих в стране вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Теги: #база #сша #взрыв #афганистан
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