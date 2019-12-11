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07:11 11.12.2019

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ осуществили 4 обстрелы у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. вблизи Широкино - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, возле Шумов - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов, вблизи Катериновки и Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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