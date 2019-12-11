События

06:19 11.12.2019

Латвия приняла на отдых и реабилитацию 11 бывших пленных Кремля

1 мин читать

Одиннадцать бывших узников Кремля поехали на реабилитацию и отдых в Латвию, сообщила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

"Мы очень хорошо понимаем вас и вашу борьбу, поэтому мы так охотно поддерживаем вас. В программе вашего пребывания в Латвии не только реабилитации, но и встречи и общение с нашими чиновниками и школьниками. Я убежден, что вы сможете рассказать им о событиях в Украине, о борьбе своего народа", - сказал посол Латвийской Республики Юрис Пойканс.

Среди освобожденных политзаключенных, которые поехали на реабилитацию, является Эдем Бекиров и Павел Гриб.

"Мы уже внесли соответствующие изменения в постановление и теперь сможем оказывать денежную помощь на правовую поддержку семьям незаконно лишенных свободы ежегодно, пока их близкие находятся в заключении. Также подготовлен законопроект о социальной защите лиц лишенных свободы, который вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде", - сказала министр Оксана Коляда.

Отмечается, что реабилитация продлится 12 дней.

Теги: #латвия #узники #реабилитация #украина #экс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:19 11.12.2019
В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

03:38 11.12.2019
Сенцов стал на военный учет

Сенцов стал на военный учет

02:48 11.12.2019
Британия призвала Россию к выполнению обязательств по "Нормандскому саммиту"

Британия призвала Россию к выполнению обязательств по "Нормандскому саммиту"

01:28 11.12.2019
В Киеве мотоциклист сбил пешехода насмерть

В Киеве мотоциклист сбил пешехода насмерть

00:36 11.12.2019
Гончарук: Новая таможня должна быть современной, прозрачной и работающей в интересах украинцев

Гончарук: Новая таможня должна быть современной, прозрачной и работающей в интересах украинцев

22:52 10.12.2019
Скорые досрочные выборы в Донецкой и Луганской областях невозможны, заявляют в партии "Голос"

Скорые досрочные выборы в Донецкой и Луганской областях невозможны, заявляют в партии "Голос"

11:13 10.12.2019
Украина во вторник представит свою позицию в споре с РФ по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

Украина во вторник представит свою позицию в споре с РФ по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

08:35 10.12.2019
12 декабря в столице стартует кинофестиваль "Киев. С кинематографом в сердце" - КГГА

12 декабря в столице стартует кинофестиваль "Киев. С кинематографом в сердце" - КГГА

07:30 10.12.2019
Трое военнослужащих Объединенных сил погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве

Трое военнослужащих Объединенных сил погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве

06:33 10.12.2019
Зеленский на вопрос о назывании Путина и властей РФ агрессорами: нам нужен диалог и результат, а не приехать и в кого-то плюнуть

Зеленский на вопрос о назывании Путина и властей РФ агрессорами: нам нужен диалог и результат, а не приехать и в кого-то плюнуть

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Признание Минских соглашений госизменой ударит по Зеленскому и всему "нормандскому формату" – адвокат Порошенко

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Три новых участка разведения на Донбассе станут гуманитарными зонами - Загороднюк

ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений

Семьи погибших на пожаре в одесском колледже получат по 100 тыс грн. от обладминистрации, пострадавшие 10-50 тыс грн – глава ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 300 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Результаты работы комиссии по расследованию пожара в Одесском колледже представят до 20 декабря - Яровой

На месте пожара в Одесском колледже продолжают разыскивать четырех человек

В одной из школ Чернигова вспышка вирусного гепатита А: заболело 30 детей и 11 взрослых

Признание Минских соглашений госизменой ударит по Зеленскому и всему "нормандскому формату" – адвокат Порошенко

Поисковые работы на месте пожара в Одесском колледже продолжат после разбора стены флигеля – глава обладминистрации

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Заместителя главы Шевченковской РГА Киева подозревают в указании недостоверных данных в декларации

Три новых участка разведения на Донбассе станут гуманитарными зонами - Загороднюк

ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА