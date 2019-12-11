Латвия приняла на отдых и реабилитацию 11 бывших пленных Кремля

Одиннадцать бывших узников Кремля поехали на реабилитацию и отдых в Латвию, сообщила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

"Мы очень хорошо понимаем вас и вашу борьбу, поэтому мы так охотно поддерживаем вас. В программе вашего пребывания в Латвии не только реабилитации, но и встречи и общение с нашими чиновниками и школьниками. Я убежден, что вы сможете рассказать им о событиях в Украине, о борьбе своего народа", - сказал посол Латвийской Республики Юрис Пойканс.

Среди освобожденных политзаключенных, которые поехали на реабилитацию, является Эдем Бекиров и Павел Гриб.

"Мы уже внесли соответствующие изменения в постановление и теперь сможем оказывать денежную помощь на правовую поддержку семьям незаконно лишенных свободы ежегодно, пока их близкие находятся в заключении. Также подготовлен законопроект о социальной защите лиц лишенных свободы, который вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде", - сказала министр Оксана Коляда.

Отмечается, что реабилитация продлится 12 дней.