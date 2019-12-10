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23:23 10.12.2019

Более 300 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

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Около 339 тыс. демонстрантов приняли участие во вторник в акциях протеста во Франции против планов властей по пенсионной реформе, сообщают во французском МВД.

В министерстве уточняют, что 31 тыс. из них собрались в Париже.

Эти данные значительно ниже, чем в прошлый четверг, когда к протестам против пенсионной реформы подключились, по информации МВД, более 800 тыс. человек.

Со своей стороны, профсоюзы, организовавшие демонстрации, заверили, что по их данным во вторник собралось 885 тыс. участников акций протеста.

Теги: #данные #франция #демонстранты
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Интерфакс-Украина
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