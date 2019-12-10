На месте пожара в Одесском колледже продолжают разыскивать четырех человек

Судьба четырех человек, считающихся пропавшими без вести после пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, остается неизвестной, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на Ярового.

Как сообщалось, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 чел. (12 чел. вывели по лестничным клеткам, 10 чел. были выведены звеньями Газодымозащитной службы, 18 чел. - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

Сообщалось, что сгоревшее здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе, 8 декабря – по всей Украине.