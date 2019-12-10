Заместителя главы Шевченковской РГА Киева подозревают в указании недостоверных данных в декларации

Сотрудники Киевской прокуратуры №10 сообщили о подозрении первому заместителю главы Шевченковской районной в городе Киеве госадминистрации (РГА) по факту указания недостоверной информации в декларации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, чиновник не указал в ежегодных электронных декларациях за 2015-2018 годы сведения о наличии у него обязательств перед банком на сумму более 8 млн грн.

По итогам досудебного расследования 10 декабря чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Также в прокуратуре напомнили, что в Шевченковском районном суде Киева уже находится обвинительный акт о мошенническом присвоении чиновником объектов коммунальной недвижимости на сумму более 35 млн грн.