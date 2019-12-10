Три новых участка разведения на Донбассе станут гуманитарными зонами - Загороднюк

Новые участки разведения сил и средств на востоке Украины, о которых договорились участники "нормандского саммита" 9 декабря, станут гуманитарными зонами, на которых будут организованы новые пункты пересечения линии разграничения на Донбассе, сообщает министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Договорились о трех новых участка разведения до марта. Разведение по всей линии, как хотела Россия, не будет", - написал Загороднюк на своей странице в соцсети Facebook во вторник, комментируя встречу лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Париже.

"Важный момент: эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения. Должны теперь определить оптимальные варианты. И у нас будет время на подготовку", - добавил руководитель ведомства.