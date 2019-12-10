События

17:40 10.12.2019

Семьи погибших на пожаре в одесском колледже получат по 100 тыс грн. от обладминистрации, пострадавшие 10-50 тыс грн – глава ОГА

2 мин читать
Семьи погибших на пожаре в одесском колледже получат по 100 тыс грн. от обладминистрации, пострадавшие 10-50 тыс грн – глава ОГА

Семьи погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса получат по 100 тыс грн одноразовой денежной помощи, сообщил глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый.

"Поручил выделить 2 миллиона 240 тысяч гривень для предоставления одноразовой денежной помощи семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара в колледже в центре Одессы. Семьи погибших получат 100 тысяч гривень", - написал Куцый на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, пострадавшие средней степени тяжести по 50 тысяч гривень, пострадавшие легкой степени тяжести – по 10 тысяч гривень.

"Деньги будут выделены в ближайшее время. Выделение средств возлагаю на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации", - написал Куцый.

По его словам, на ликвидацию последствий трагедии будет выделено 685 тысяч гривень из резервного фонда, а дополнительно еще должны быть выделены деньги от Кабинета министров и областного совета.

Куцый заверил в обеспечении всех госпитализированных медикаментами и сообщил, что приостановленный в колледже учебный процесс будет возобновлен со следующего понедельника.

Глава обладминистрации также сообщил, что сына погибшего спасателя Сергея Шатохина переведут на бюджетную форму обучения. "Дмитрию всего 18 лет, он учится в Одесском профессиональном лицее морского транспорта по профессии "Матрос. Моторист"… Все дети погибшего пожарного Сергея Шатохина и преподавательницы Анны Бортюк должны учиться на бюджетной форме образования. Потому что их родители отдали свою жизнь ради учащихся колледжа, которых спасали из огня", - написал Куцый в Facebook.

По его словам, он сам выступил с этим предложением, и "все присутствующие, среди которых были и представители Кабинета министров, поддержали меня" .

Теги: #жертвы #помощь #колледж #одесса #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:10 10.12.2019
Авиакомпания SkyUp запускает с мая-2020 рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

Авиакомпания SkyUp запускает с мая-2020 рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

14:15 10.12.2019
Следователи рассматривают три версии пожара в Одесском колледже - полиция

Следователи рассматривают три версии пожара в Одесском колледже - полиция

11:03 10.12.2019
В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли 6 человек

В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли 6 человек

19:49 09.12.2019
Экс-директора одесского лагеря "Виктория" выпустили из СИЗО – СМИ

Экс-директора одесского лагеря "Виктория" выпустили из СИЗО – СМИ

17:10 09.12.2019
В мэрии Одессы проходят обыски - СБУ

В мэрии Одессы проходят обыски - СБУ

08:17 09.12.2019
До 12 увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

До 12 увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

18:30 08.12.2019
После пожара в Одесском колледже своих должностей лишатся руководители "профильных" служб и ведомств области, - Гончарук

После пожара в Одесском колледже своих должностей лишатся руководители "профильных" служб и ведомств области, - Гончарук

17:47 08.12.2019
В Одессе ночной пожар в жилой многоэтажке унес две жизни – полиция

В Одессе ночной пожар в жилой многоэтажке унес две жизни – полиция

17:32 08.12.2019
После пожара в Одесском колледже остаются пропавшими без вести 8 человек – Гончарук

После пожара в Одесском колледже остаются пропавшими без вести 8 человек – Гончарук

17:29 08.12.2019
Правительство проведет проверку систем противопожарной безопасности всех садов, школ, вузов и больниц до 10 января

Правительство проведет проверку систем противопожарной безопасности всех садов, школ, вузов и больниц до 10 января

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аэропорт "Харьков" сообщил об отмене рейсов из-за тумана

Параметры обмена удерживаемых лиц будут обсуждать ТКГ в Минске - Лутковская

Загороднюк по итогам "нормандского саммита": Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс

Парижский саммит оставил крымских татар вне обмена удерживаемых лиц - Чубаров

Антиконституционных вещей вы от меня не услышите, украинский – единственный государственный язык - Монахова

ПОСЛЕДНЕЕ

Аэропорт "Харьков" сообщил об отмене рейсов из-за тумана

Параметры обмена удерживаемых лиц будут обсуждать ТКГ в Минске - Лутковская

Загороднюк по итогам "нормандского саммита": Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс

Правительство Финляндии возглавила женщина, самый молодой премьер в мире

Парижский саммит оставил крымских татар вне обмена удерживаемых лиц - Чубаров

Суд избрал "единороссу" Кучерявому меру пресечения в виде домашнего ареста

Антиконституционных вещей вы от меня не услышите, украинский – единственный государственный язык - Монахова

На Донбассе действительно существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах - Монахова

Закон о перезагрузке ГБР передан на подпись президенту

Монахова: на сегодня я не буду инициировать переписывание закона о языке или откладывание его имплементацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА