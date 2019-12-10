Семьи погибших на пожаре в одесском колледже получат по 100 тыс грн. от обладминистрации, пострадавшие 10-50 тыс грн – глава ОГА

Семьи погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса получат по 100 тыс грн одноразовой денежной помощи, сообщил глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый.

"Поручил выделить 2 миллиона 240 тысяч гривень для предоставления одноразовой денежной помощи семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара в колледже в центре Одессы. Семьи погибших получат 100 тысяч гривень", - написал Куцый на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, пострадавшие средней степени тяжести по 50 тысяч гривень, пострадавшие легкой степени тяжести – по 10 тысяч гривень.

"Деньги будут выделены в ближайшее время. Выделение средств возлагаю на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации", - написал Куцый.

По его словам, на ликвидацию последствий трагедии будет выделено 685 тысяч гривень из резервного фонда, а дополнительно еще должны быть выделены деньги от Кабинета министров и областного совета.

Куцый заверил в обеспечении всех госпитализированных медикаментами и сообщил, что приостановленный в колледже учебный процесс будет возобновлен со следующего понедельника.

Глава обладминистрации также сообщил, что сына погибшего спасателя Сергея Шатохина переведут на бюджетную форму обучения. "Дмитрию всего 18 лет, он учится в Одесском профессиональном лицее морского транспорта по профессии "Матрос. Моторист"… Все дети погибшего пожарного Сергея Шатохина и преподавательницы Анны Бортюк должны учиться на бюджетной форме образования. Потому что их родители отдали свою жизнь ради учащихся колледжа, которых спасали из огня", - написал Куцый в Facebook.

По его словам, он сам выступил с этим предложением, и "все присутствующие, среди которых были и представители Кабинета министров, поддержали меня" .