Аэропорт "Харьков" сообщил об отмене рейсов из-за тумана

Международный аэропорт "Харьков" сообщил об отмене ряда рейсов из-за сложных метеоусловий (туман).

Как сообщает аэропорт на своей странице в Facebook, в частности, отменены следующие рейсы: Харьков-Киев PS 026 (МАУ); Харьков-Катовице W6 1298 (Wizz Air); Харьков-Варшава LO 760 (LOT); Харьков-Тбилиси PQ 441 (SkyUp Airlines); Харьков-Шарм-эль-Шейх PS 5241 (МАУ); Киев-Харьков PS 025 (МАУ) и Тбилиси-Харьков PQ 442 (SkyUp Airlines).

На запасной аэродром в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская обл.) прибыли самолеты, осуществляющие рейсы: Катовице-Харьков W6 1297 (Wizz Air); Шарджа-Харьков PQ 576 (SkyUp Airlines); Варшава-Харьков LO 759 (LOT) и Шарм-эль-Шейх-Харьков PS 5242 (МАУ).