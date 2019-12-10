События

15:20 10.12.2019

Правительство Финляндии возглавила женщина, самый молодой премьер в мире

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Парламент Финляндии во вторник избрал премьер-министром заместителя председателя ведущей правящей Социал-демократической партии, министра транспорта и связи Санну Марин (Sanna Marin).

За нее проголосовали 99 депутатов, против 70.

34-летняя Марин станет самым молодым в мире премьер-министром. До этого времени им считался премьер Украины, 35-летний Алексей Гончарук.

Марин стала третьим премьер-министром женщиной из 75 своих предшественников. По последним опросам она была самым популярным кандидатом в премьеры в истории страны. Марин пообещала партии, что вернет ей популярность, которая в последнее время несколько снизилась.

Марин выступает против вступления страны в НАТО, считает важными направлениями будущего правительства решение экологических и климатических проблем, а также сохранение традиционных семейных ценностей.

Марин начинала свою трудовую деятельность продавцом в магазине Sokos в городе Тампере. Магистр в области управления, заместитель председателя Социал-демократической партии. Живет в свободном браке, у нее 2-летняя дочка.

Теги: #финляндия #премьер
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