События

14:18 10.12.2019

Парижский саммит оставил крымских татар вне обмена удерживаемых лиц - Чубаров

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Парижский саммит оставил крымских татар вне обмена удерживаемых лиц - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указывает на то, что коммюнике, подписанное по результатам нормандского саммита, исключает крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами.

"Вчерашнее коммюнике, которое было подписано (по итогам нормандского саммита - ИФ), отбрасывает всех крымских политзаключенных из обмена... так, как оно выписано", - сказал Чубаров во время "Национальной правозащитной неКонференции", организованной Центром гражданских свобод, в Киеве во вторник.

"Я знаю, что переговоры велись, я знаю, что пытались... Но надо ли было его подписывать, исходя из чувств сотен и сотен людей? Если более, чем 100 политзаключенных с Крыма - у них есть родные, дети, жены, родители. Это сотни людей", - сказал лидер Меджлиса

По его словам, Меджлис уже получает звонки от крымских татар.

"И эти люди говорят: а мы кто для Украины, если нас там нет в этом коммюнике", - добавил Чубаров.

Теги: #крым #нормандский_формат #чубаров
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