Следователи рассматривают три версии пожара в Одесском колледже - полиция

Правоохранители рассматривают уже три версии пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на начальника полиции Одесской области Олега Беха.

"Возгорание в результате неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем, совершение умышленного поджога. Кроме того, объявлено подозрение руководителю колледжа за служебную халатность. После получения результатов экспертиз, возможно, будут вручены подозрения еще нескольким людям",- сказал Бех сказал во время заседания правительственной комиссии по расследованию причин пожара в Одесском колледже.

Он проинформировал, что правоохранители провели анализ видеозаписей с камер наружного наблюдения на зданиях, расположенных неподалеку от места происшествия.

"Установлено, что очаг возгорания возник в районе третьего этажа здания Одесского колледжа. Согласно анализу камер видеонаблюдения, первое задымление здания обнаружено в 10:07 4 декабря", - отметил Бех.

Он добавил, что сразу после локализации пожара на связь с близкими не вышли 14 человек, из которых в настоящее время установлены личности четырех человек, которые погибли на месте происшествия. Также устанавливаются личности еще шести погибших, найденных на месте происшествия.

Начальник полиции Одесской области также сообщил, что в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты документация по пожарной безопасности в учебном заведении, которая не пострадала.

Бех отметил, что автоматическая система оповещения о пожарной безопасности в здании отсутствовала, а оповещение осуществлялось в ручном режиме. Кроме того, до этого времени полиция не изъяли ни одного огнетушителя из помещения, а ряд огнетушителей нашла под кроватью коменданта.