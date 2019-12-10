Суд избрал "единороссу" Кучерявому меру пресечения в виде домашнего ареста

Херсонский городской суд избрал члену российской политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Сегодня, 10 декабря 2019 года, Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия"", - сообщает прокуратура АРК в своем Телеграмм-канале.

Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска "Каланчак". Член партии "Единая Россия" направлялся на подконтрольную Украине для получения загранпаспорта.

6 декабря Кучерявый был уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.