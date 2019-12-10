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13:27 10.12.2019

Антиконституционных вещей вы от меня не услышите, украинский – единственный государственный язык - Монахова

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Антиконституционных вещей вы от меня не услышите, украинский – единственный государственный язык - Монахова

Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова отмечает, что в быту люди могут общаться на любом языке, но при общении гражданина с государством необходимо использовать украинский.

"Хочу отметить, что на каком языке человек разговаривает с детьми или родителями, со своими друзьями, на каком языке он пишет стихи или письма, пишет в социальных сетях, молится богу - это ее личный выбор. В то же время, если человек предстает перед государством как гражданин, и обращается к государству: защити меня, научи меня, излечи меня, дай мне работу, то тут государство требует использования государственного языка", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Монахова подчеркнула, что государственный язык - это государствообразующий фактор, что не бывает государства без языка.

"Статья Конституции Украины №10 говорит о том, что у нас один единственный государственный язык - это украинский язык. Антиконституционных вещей вы от меня не услышите", - добавила омбудсмен.

"Мое основное задание, как уполномоченной по защите государственного языка - обеспечить права граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке", - подчеркнула она.

По ее словам, первым шагом в ее работе станет запуск секретариата языкового омбудсмена. В его структуре будет юридический отдел, отдел лингвистической экспертизы и ряд других подразделений. Кроме того, при секретариате будет создана общественная коллегия.

Среди прочего, она отметила, что в сотрудничестве с Министерством образования и науки необходимо будет создавать бесплатные курсы по изучению украинского языка. Также в сотрудничестве с Министерством культуры, молодежи и спорта будут создаваться программы по продвижению языка через мероприятия в сфере искусства. Кроме того, будет сотрудничество и с Министерством иностранных дел, так как, по мнению Монаховой, украинский язык нуждается в защите и за границей.

Теги: #монахова #омбудсмен #закон #конституция
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