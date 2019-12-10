Украина будет в определенной степени прислушиваться в законодательной работе к выводам Венецианской комиссии по закону о госязыке - Монахова

Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявляет, что Украина как правовое государство будет в определенной степени прислушиваться в дальнейшей законодательной работе к выводам Венецианской комиссии (Комиссии за демократию через право Совета Европы, ВК) по закону о государственном языке.

"Комиссия согласилась с правом Украины на защиту и популяризацию своего государственного языка. Они отметили, что в законе позитивно то, что заложена возможность любого гражданина Украины изучать государственный язык", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В то же время, она отметила, что в выводах Венецианской комиссии есть ряд предложений и рекомендаций, и "Украина как правовое государство будет к ним в определенной степени прислушиваться в дальнейшей законодательной работе". В частности речь идет о подготовке закона о национальных меньшинствах.

Кроме того, Украина подготовит официальный ответ и реплики на выводы Венецианской комиссии.

Как сообщалось, 6 декабря в Венецианской комиссии заявила, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине. Этого до сих пор не сделано, в том числе и в недавнем законе о государственном языке.