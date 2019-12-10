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12:15 10.12.2019

Языковой омбудсмен по делу о нападении на волонтера в Бахмуте: Нужно дождаться результатов следствия

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 Правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова считает, что необходимо дождаться результатов следствия по уголовному делу о нападении на волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте, перед тем как делать выводы.

"Относительно трагедии в Бахмуте, это страшное происшествие. Горько об этом говорить в наше время в европейской стране. Убийство человека - это горе, трагедия и уголовное преступление, прежде всего. Нужно дождаться результатов следствия", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По ее словам, на сегодня есть множество версий преступления, а "социальные сети - это территория эмоций".

"Мы видим общественный взрыв вокруг этой трагедии. Но перед тем, как делать громкие заявления - результаты следствия", - добавила она.

Также Монахова подчеркнула, что как политик и публичная личность должна взвешивать высказывания и формулировки. "Если следствие докажет, что мотив убийства был другой, я сделаю заявления..., вы понимаете, что это ответственность", - отметила омбудсмен.

Среди прочего, она принесла свои соболезнования родным погибшего волонтера Артема Мирошниченко.

Как сообщалось, 29 ноября вечером в Бахмуте неизвестные напали и нанесли тяжкие телесные повреждения местному волонтеру 1981 года. Об указанном событии в полицию Бахмута сообщили родственники потерпевшего, которые нашли его без сознания на улице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации по ч 1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала на следующий день фигуранта - местного жителя 2003 года рождения. Также была установлена личность его приятеля, который в момент совершения преступления находился рядом.

У Мирошниченко был диагностирован перелом основания черепа, он находился в коме. 6 декабря он скончался в больнице.

Теги: #язык #убийство #бахмут #омбудсмен
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