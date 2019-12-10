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12:10 10.12.2019

Украинская полиция готова патрулировать освобожденные территории Донбасса, когда РФ вернет нам границу - Аваков

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Украинская полиция готова патрулировать освобожденные территории Донбасса, когда РФ вернет нам границу - Аваков

Украинские правоохранители совместно с представителями территориальных громад готовы патрулировать освобожденные от боевиков территории Донбасса, однако это станет возможным лишь, когда Россия отдаст контроль над украинской границей, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Украинская полиция зайдет на освобожденные от банд формирований территории и готова патрулировать вместе с представителями территориальных общин. Это будет очень трудный переходный период, но мы готовы его пройти. Это в планах, когда Россия вернет нам границу. Но пока мы видим, что Путин не готов к этому", - сказал Аваков в комментариях СМИ, после завершения встречи лидеров "Нормандской четверки" в Париже.

Глава МВД подчеркнул, что украинская позиция очень простая: сначала безопасность, возвращение военнопленных, затем выборы и все остальное.

"Компромисс может быть - мы не за месяц возьмем границу, а за два дня. У нас есть 480 км границы, захваченной Россией, и мы будем потихоньку, ежедневно возвращать контроль над ним", - отметил Аваков.

В то же время он добавил, что во время переговоров в Париже, международные партнеры выразили готовность в дальнейшем поддерживать Украину, однако представители России вели себя эмоционально и не компетентно.

"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинку? Где каждый метр полит кровью. И отведение означает сдачу наших позиций на километры… Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры - хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина", - подчеркнул Аваков.

Министр подытожил, что Украина не собирается быть доминионом России, и что украинские интересы на первом месте.

Теги: #нормандский_формат #граница #аваков
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