ООС: на участке разведения у Станицы Луганской находятся представители вооруженных формирований с нашивкой "СЦКК"

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе требует от так называемой администрации "ЛНР" убрать представителей вооруженных формирований в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC" с территории участка разведения.

"На участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) фиксируется пребывания представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC". Указанная символика в составе СЦКК не используется", сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил на странице в Фейсбуке.

Украинская сторона СЦЦК подчеркивает, что согласно решению по завершению разведения сил военнослужащие Вооруженных сил Украины и представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК.

"Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности, которые были реализованы в Рамочном решении Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что представителей так называемой Л/ДНР в составе СЦКК нет.

В связи с этим украинская сторона СЦКК "требует в оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области убрать вышеупомянутых представителей вооруженных формирований с территории участка разведения".