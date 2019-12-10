Украина во вторник представит свою позицию в споре с РФ по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

Юридическая команда Минфина во вторник представит позицию Украины на начатых накануне Верховным судом Великобритании слушаниях жалоб обеих сторон на решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной в пользу России еврооблигациях на $3 млрд, сообщил министр Оксана Маркарова.

"Сегодня юридическая команда Минфина представит позицию Украины, поддержанную ранее единодушными выводами апелляционного суда, что основополагающий вопрос в отношении действительности договоров по так называемым "российским облигациям" подлежит публичному судебному разбирательству в полном объеме или же, иначе, суды Англии должны отказать России в вынесении решения", – написала глава Минфина в Facebook.

Маркарова отметила, что 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский четко обозначил право страны на собственный вектор развития и выбор курса и то, что Украина способна выполнять договоренности.

"Но мир - улица с двухсторонним движением, и выполнения договоренностей мы также ждем от России", – заявила глава Минфина Украины.

Прямая Трансляция заседания начнется в 10:30 по Лондону.

Как сообщалось, Верховный суд Великобритании (The Supreme Court) 9-12 декабря рассматривает жалобы Украины и России на вынесенное в сентябре 20189 года решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд.

17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки, и часть издержек в рамках разбирательства.

Однако после жалобы Украины апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

В Верховном суде The Law Debenture Trust Corporation plc оспаривает решение апелляционного суда в целом и выдвинутый Киевом тезис о принуждении, тогда как Украина, в основном удовлетворенная вердиктом апелляционного суда, оспаривает ряд тезисов из его решения.

Судьями выступают лорды Рид (Lord Reed), Карнват (Lord Carnwath), Ходж (Lord Hodge), Ллойд-Джонс (Lord Lloyd-Jones) и лорд Китчин (Lord Kitchin).

Летом этого года в проспекте еврооблигаций Украина указывала, что решение, скорее всего, будет вынесено примерно в первой половине 2020 года, хотя в Верховном суде не предусмотрено каких-либо крайних сроков в этом отношении.