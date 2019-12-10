События

11:03 10.12.2019

В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли 6 человек

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В результате стрельбы в одной из больниц города Острова на северо-востоке Чехии погибли не менее шести человек; еще два человека тяжело ранены, сообщает Deutsche Welle cо ссылкой на министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха.

Неизвестный открыл стрельбу в травматологическом отделении больницы. Полиция опубликовала в своем микроблоге Twitter фото предполагаемого стрелка с просьбой помочь задержать его, а также проявлять максимальную осторожность.

Подоплека случившегося пока неизвестна. На месте происшествия работает полицейский спецназ.

В свою очередь посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Твиттере сообщил, что Консульство Украины в Брно находится в контакте с полицией и кризисным штабом и выясняет, нет среди пострадавших граждан Украины.

Теги: #стрельба #жертвы #чехия
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