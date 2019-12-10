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10:08 10.12.2019

Зеленский: в Минске будут согласованы три простые "гуманитарные" точки для разведения сил до конца марта

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Зеленский: в Минске будут согласованы три простые "гуманитарные" точки для разведения сил до конца марта

 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в рамках ТКГ в Минске будут согласованы пока три простые "гуманитарные" точки для дальнейшего разведения сил на Донбассе до конца марта, о чем договорились в Париже.

"Все стороны требовали разведения вдоль всей линии разграничения, все стороны. Я пояснил статистику, которая у меня есть, и ту практику, и показал, что мы быстрее позволили, чем та сторона. Но за шесть месяцев мы развели три точки. Поэтому если посчитать 408-409 км контактной линии, то мы будем разводить 20 лет", - сказал он на брифинге для украинских СМИ в Париже в ночь на вторник по завершении Нормандского саммита.

Зеленский указал, что при более быстром разведении и на больших участках можно полностью развести силы за 6-8 лет.

"Это сложная ситуация. Но мы сказали, что должны помогать людям. Давайте говорить о гуманитарных точках. Например, как Станица Луганская. То есть не о Счастье или Дебальцево, где мы не можем (разводить сейчас силы - ИФ), стратегически, политически, и по-человечески", - пояснил он.

Зеленский отметил, что речь поэтому шла о "гуманитарных точках", где есть какой-то мост, переход". "Был начальник Генерального штаба господин Хомчак. Я ему сказал подготовить три наиболее простые точки, которые действительно помогут в гуманитарном направлении и не опасны", - сказал он.

По словам президента, данные точки есть, и они будут согласовываться в рамках ТКГ в Минске.

"Мы прописали, что можем до конца марта. Поэтому я и хочу, чтобы это были какие-то простые точки", - добавил Зеленский.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #оос #разведение_сил
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