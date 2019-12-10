12 декабря в столице стартует кинофестиваль "Киев. С кинематографом в сердце" - КГГА

С 12 декабря в Киеве в кинотеатре "Лира" стартует второй кинофестиваль "Киев. С кинематографом в сердце", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Фестиваль посвящен кинематографическому Киеву - городу, который всегда вдохновлял художников разных поколений к созданию собственного киноязыка", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в понедельник вечером.

В течение четырех дней зрители смогут познакомиться с разножанровыми лентами, пообщаться с режиссерами, сценаристами, актерами. Также в этом году, кроме кинопоказов, в программу включены лектории для взрослых и детей.