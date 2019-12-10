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08:11 10.12.2019

Глава администрации Гонконга не исключает перестановок в городском правительстве

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Глава администрации Гонконга не исключает перестановок в городском правительстве

Руководитель гонконгской администрации Кэрри Лэм заявила, что в правительстве города возможны изменения, однако основной задачей остается восстановление порядка.

"Моим приоритетом остается восстановление законности и порядка в Гонконге, обеспечение условий, при которых Гонконг сможет продвигаться вперед как в экономическом, так и социальном плане", - сказала она во вторник на брифинге.

Лэм признала, что в правительстве могут произойти перестановки, однако они не являются "задачей, которую следует решить незамедлительно".

Как сообщило во вторник местное издание Apple Daily, в Пекине вопрос об изменениях в правительстве города уже находится на рассмотрении. Лэм проинформировала, что в субботу намерена посетить столицу КНР.

С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отказались от этого законопроекта, но манифестанты расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов, и не намерены прекращать свои акции.

Власти Гонконга призывают к мирным собраниям, но вместе с тем, продолжают жестко разгонять акции протеста, которые, помимо прочего, затрагивают транспортную инфраструктуру. С начала июня за участие в акциях и беспорядках арестованы 6 тыс. человек.

Теги: #гонконг #правительство #китай #перестановки
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