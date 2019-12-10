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06:33 10.12.2019

Зеленский на вопрос о назывании Путина и властей РФ агрессорами: нам нужен диалог и результат, а не приехать и в кого-то плюнуть

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Зеленский на вопрос о назывании Путина и властей РФ агрессорами: нам нужен диалог и результат, а не приехать и в кого-то плюнуть

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для прекращения войны на Донбассе и восстановления границ Украины нужно искать какой-то корректный формат диалога, а не "плевать в кого-то".

"Это как вопрос: "А вы будете говорить добрый вечер президенту России?", "А вы будете садиться с ним за стол?", "А жать руку?", "А стоять рядом, когда фотографируют?" Всё здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю", - сказал он на брифинге ночью в Париже, отвечая на вопрос, почему он не часто называет президента РФ Владимира Путина и российские власти агрессорами.

Зеленский отметил, что если кто-то ставит задачу  "приехать и в кого-то плюнуть, то тогда зачем ехать, чтобы говорить и договариваться?"

"Мне кажется, что если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам нужно найти формат диалога, который будет более-менее корректным", - указал он.

Теги: #переговоры #украина #зеленский #путин
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