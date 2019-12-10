Зеленский надеется, что до конца года 72 украинца в рамках обмена удерживаемыми лицами вернутся домой

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в результате договоренности в Париже по обмену удерживаемыми лицами 72 украинца до конца этого года смогут вернуться домой.

"Честно говоря, "всех на всех" - абстрактный вопрос. Договорились, что начало блока "всех на всех" - всех согласованных на всех согласованных", - сказал он на брифинге ночью в Париже.

Зеленский указал, что он хотел объединить в одном "трэке" освобождение удерживаемых лиц и на оккупированном Донбассе, и на территории России, и в оккупированном Крыму.

"Но это сложно. Но мы поговорили, что будем это обсуждать и решать, каким образом это делать. Давайте сделаем первый шаг, и большой, потому что 72 человека могут приехать домой", - подчеркнул он.