События

04:04 10.12.2019

Зеленский предлагал создать в рамках ТКГ группу по вопросу контроля Украиной границы на Донбассе и сетует на подписанный в свое время Украиной "Минск"

1 мин читать
Зеленский предлагал создать в рамках ТКГ группу по вопросу контроля Украиной границы на Донбассе и сетует на подписанный в свое время Украиной "Минск"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах в Нормандском формате предлагал создать подгруппу в рамках Минской Трехсторонней контактной группы по поэтапному возвращению Украиной контроля над границей и называет это одной из главных проблем из-за того, что в свое время подписали в Минске.

"Я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая занимается исключительно вопросом поэтапного контроля украинской границы. Это этап должен завершиться до выборов (местных выборов в ОРДЛО - ИФ)", - сказал он на брифинге ночью в Париже.

Зеленский указал, что у президента РФ Владимира Путина позиция, которая "соответствует "Минску".

"К сожалению, это один из наибольших проигрышей для Украины в Минске, - это граница, то, что было подписано", - сказал он.

Теги: #украниа #зеленский #граница #ткг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:10 10.12.2019
Зеленский надеется, что до конца года 72 украинца в рамках обмена удерживаемыми лицами вернутся домой

Зеленский надеется, что до конца года 72 украинца в рамках обмена удерживаемыми лицами вернутся домой

02:44 10.12.2019
Зеленский: У нас с Путиным разный взгляд на вопрос передачи контроля над границей

Зеленский: У нас с Путиным разный взгляд на вопрос передачи контроля над границей

02:20 10.12.2019
Зеленский: Я сказал президенту России, что у нас не запрещено говорить на русском языке

Зеленский: Я сказал президенту России, что у нас не запрещено говорить на русском языке

01:11 10.12.2019
Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе – Зеленский

Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе – Зеленский

01:09 10.12.2019
Лидеры "нормандской четверки" договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле "всех на всех" до конца года – Зеленский

Лидеры "нормандской четверки" договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле "всех на всех" до конца года – Зеленский

01:06 10.12.2019
Зеленский: До конца года на Донбассе должно быть достигнуто полное прекращение огня

Зеленский: До конца года на Донбассе должно быть достигнуто полное прекращение огня

00:44 10.12.2019
ЗЕЛЕНСКИЙ: ПОЛНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТИГНУТО ДО КОНЦА ГОДА

ЗЕЛЕНСКИЙ: ПОЛНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТИГНУТО ДО КОНЦА ГОДА

00:42 10.12.2019
ЛИДЕРЫ НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА ПРИЗЫВАЮТ ТКГ СОДЕЙСТВОВАТЬ ОБМЕНУ "ВСЕХ НА ВСЕХ" ДО КОНЦА ГОДА, НАЧИНАЯ С УЖЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ - КОММЮНИКЕ САММИТА

ЛИДЕРЫ НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА ПРИЗЫВАЮТ ТКГ СОДЕЙСТВОВАТЬ ОБМЕНУ "ВСЕХ НА ВСЕХ" ДО КОНЦА ГОДА, НАЧИНАЯ С УЖЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ - КОММЮНИКЕ САММИТА

00:37 10.12.2019
ЛИДЕРЫ СТРАН НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО БУДУТ БАЗИРОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ НА МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ - КОММЮНИКЕ

ЛИДЕРЫ СТРАН НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО БУДУТ БАЗИРОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ НА МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ - КОММЮНИКЕ

22:14 09.12.2019
Путин о встрече с Зеленским: хорошо, доволен

Путин о встрече с Зеленским: хорошо, доволен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Я сказал президенту России, что у нас не запрещено говорить на русском языке

Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе – Зеленский

Лидеры "нормандской четверки" договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле "всех на всех" до конца года – Зеленский

Зеленский: До конца года на Донбассе должно быть достигнуто полное прекращение огня

Лидеры нормандской четверки договорились о продлении особого статуса Донбасса – Меркель

ПОСЛЕДНЕЕ

Переговоры "Нормандской четверки" – начало пути к миру на условиях Украины – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

По итогам саммита в "нормандском формате"Зеленский не пересек никаких "красных линий" – позиция оргкомитета акции под ОП

Макрон: Не думаю, что речь идет о размораживании ситуации на Донбассе, мы показываем важность дипломатического формата

Лидеры нормандской четверки договорились о продлении особого статуса Донбасса – Меркель

ЗЕЛЕНСКИЙ: Я ВЕРЮ, ЧТО БУДЕТ ОБМЕН

Макрон: Помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца

СТОРОНЫ НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ВКЛЮЧИТЬ "ФОРМУЛУ ШТАЙНМАЙЕРА" В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В СООТВЕСТВИИ С ВАРИАНТОМ, СОГЛАСОВАННЫМ НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКОЙ И ТКГ

ЗЕЛЕНСКИЙ: МЫ НЕ ПОЙДЕМ НА УСТУПКИ ПО ТЕРРИТОРИЯМ УКРАИНЫ, ДОНБАСС И КРЫМ - ЭТО УКРАИНА

ЗЕЛЕНСКИЙ: В УКРАИНЕ НЕВОЗМОЖНА ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ

ЛИДЕРЫ НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРОДЛЕНИИ ОСОБОГО СТАТУСА ДОНБАССА - МЕРКЕЛЬ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА