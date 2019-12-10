Зеленский предлагал создать в рамках ТКГ группу по вопросу контроля Украиной границы на Донбассе и сетует на подписанный в свое время Украиной "Минск"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах в Нормандском формате предлагал создать подгруппу в рамках Минской Трехсторонней контактной группы по поэтапному возвращению Украиной контроля над границей и называет это одной из главных проблем из-за того, что в свое время подписали в Минске.

"Я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая занимается исключительно вопросом поэтапного контроля украинской границы. Это этап должен завершиться до выборов (местных выборов в ОРДЛО - ИФ)", - сказал он на брифинге ночью в Париже.

Зеленский указал, что у президента РФ Владимира Путина позиция, которая "соответствует "Минску".

"К сожалению, это один из наибольших проигрышей для Украины в Минске, - это граница, то, что было подписано", - сказал он.