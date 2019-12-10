События

02:20 10.12.2019

Зеленский: Я сказал президенту России, что у нас не запрещено говорить на русском языке

1 мин читать
Зеленский: Я сказал президенту России, что у нас не запрещено говорить на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинцы хорошо говорят как на украинском, так на русском и английском языках.

"У нас в Украине люди с неплохим образованием могут разговаривать и на русском языке, и на украинском…у нас это все не запрещено, и я это говорил сегодня президенту РФ. И даже сегодня, говоря об этом, я могу продолжить на русском языке. И на английском языке у нас достаточно неплохо говорят", - сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита в Париже в понедельник.

Теги: #зеленский #язык #саммит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:56 10.12.2019
Переговоры "Нормандской четверки" – начало пути к миру на условиях Украины – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Переговоры "Нормандской четверки" – начало пути к миру на условиях Украины – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

02:44 10.12.2019
Зеленский: У нас с Путиным разный взгляд на вопрос передачи контроля над границей

Зеленский: У нас с Путиным разный взгляд на вопрос передачи контроля над границей

01:11 10.12.2019
Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе – Зеленский

Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе – Зеленский

01:09 10.12.2019
Лидеры "нормандской четверки" договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле "всех на всех" до конца года – Зеленский

Лидеры "нормандской четверки" договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле "всех на всех" до конца года – Зеленский

01:06 10.12.2019
Зеленский: До конца года на Донбассе должно быть достигнуто полное прекращение огня

Зеленский: До конца года на Донбассе должно быть достигнуто полное прекращение огня

01:00 10.12.2019
Лидеры нормандской четверки договорились о продлении особого статуса Донбасса – Меркель

Лидеры нормандской четверки договорились о продлении особого статуса Донбасса – Меркель

00:54 10.12.2019
Макрон: Помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца

Макрон: Помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца

00:44 10.12.2019
ЗЕЛЕНСКИЙ: ПОЛНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТИГНУТО ДО КОНЦА ГОДА

ЗЕЛЕНСКИЙ: ПОЛНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТИГНУТО ДО КОНЦА ГОДА

00:42 10.12.2019
ЛИДЕРЫ НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА ПРИЗЫВАЮТ ТКГ СОДЕЙСТВОВАТЬ ОБМЕНУ "ВСЕХ НА ВСЕХ" ДО КОНЦА ГОДА, НАЧИНАЯ С УЖЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ - КОММЮНИКЕ САММИТА

ЛИДЕРЫ НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА ПРИЗЫВАЮТ ТКГ СОДЕЙСТВОВАТЬ ОБМЕНУ "ВСЕХ НА ВСЕХ" ДО КОНЦА ГОДА, НАЧИНАЯ С УЖЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ - КОММЮНИКЕ САММИТА

00:37 10.12.2019
ЛИДЕРЫ СТРАН НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО БУДУТ БАЗИРОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ НА МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ - КОММЮНИКЕ

ЛИДЕРЫ СТРАН НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО БУДУТ БАЗИРОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ НА МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ - КОММЮНИКЕ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе – Зеленский

Лидеры "нормандской четверки" договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле "всех на всех" до конца года – Зеленский

Зеленский: До конца года на Донбассе должно быть достигнуто полное прекращение огня

Лидеры нормандской четверки договорились о продлении особого статуса Донбасса – Меркель

Аваков о "нормандском саммите": все идет правильно с государственной позиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Переговоры "Нормандской четверки" – начало пути к миру на условиях Украины – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

По итогам саммита в "нормандском формате"Зеленский не пересек никаких "красных линий" – позиция оргкомитета акции под ОП

Макрон: Не думаю, что речь идет о размораживании ситуации на Донбассе, мы показываем важность дипломатического формата

ЗЕЛЕНСКИЙ: Я ВЕРЮ, ЧТО БУДЕТ ОБМЕН

СТОРОНЫ НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ВКЛЮЧИТЬ "ФОРМУЛУ ШТАЙНМАЙЕРА" В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В СООТВЕСТВИИ С ВАРИАНТОМ, СОГЛАСОВАННЫМ НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКОЙ И ТКГ

ЗЕЛЕНСКИЙ: МЫ НЕ ПОЙДЕМ НА УСТУПКИ ПО ТЕРРИТОРИЯМ УКРАИНЫ, ДОНБАСС И КРЫМ - ЭТО УКРАИНА

ЗЕЛЕНСКИЙ: В УКРАИНЕ НЕВОЗМОЖНА ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ

ЛИДЕРЫ НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРОДЛЕНИИ ОСОБОГО СТАТУСА ДОНБАССА - МЕРКЕЛЬ

МАКРОН: ПОМОЩНИКИ ПРЕЗИДЕНТОВ И ГЛАВЫ МИД НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ ПОДГОТОВЯТ НОВЫЙ САММИТ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

Аваков о "нормандском саммите": все идет правильно с государственной позиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА