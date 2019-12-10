Зеленский: Я сказал президенту России, что у нас не запрещено говорить на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинцы хорошо говорят как на украинском, так на русском и английском языках.

"У нас в Украине люди с неплохим образованием могут разговаривать и на русском языке, и на украинском…у нас это все не запрещено, и я это говорил сегодня президенту РФ. И даже сегодня, говоря об этом, я могу продолжить на русском языке. И на английском языке у нас достаточно неплохо говорят", - сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита в Париже в понедельник.