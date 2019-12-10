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02:17 10.12.2019

По итогам саммита в "нормандском формате"Зеленский не пересек никаких "красных линий" – позиция оргкомитета акции под ОП

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Организационный комитет акции "Варта на Банковой" отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) не допустил сдачи национальных интересов Украины.

"Президент Владимир Зеленский не пересек никаких "красных линий". Считаем, что это и наша с вами заслуга. Именно благодаря массовому недовольству в Украине было засвидетельствовано, что большинство украинцев хотят мира, но не путем уступок агрессору", - заявили члены оргкомитета ночью во вторник в своем обращении со сцены под зданием Офиса президента.

" Мы осознаем, что может существовать непубличная часть договоренностей между лидерами "нормандской четверки", поэтому мы, представители гражданского общества, и дальше будем следить за развитием событий. Украинская нация способна реагировать быстро и действенно, как она это делала не единожды", - говорится в заявлении.

Члены оргкомитета акции призвали Зеленского соблюдать национальные интересы Украины и не пересекать "красные линии". Оргкомитет "Варты на Банковой" отметил недопустимость сворачивания свободы слова, ревизии достижений прошлых лет и наступления на украинский язык.

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Интерфакс-Украина
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