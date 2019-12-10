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01:11 10.12.2019

Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе – Зеленский

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Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе – Зеленский

Лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) договорились о разведении сил еще на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе вдобавок к тем трем участкам, где разведение уже состоялось, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Согласовано обсуждение в Трехсторонней контактной группе о дополнительных зонах разведения одновременно в трех точках, которые имеют важное гуманитарное значение для всех украинцев", - сказал Зеленский на брифинге по завершении "нормандского саммита" в Париже вечером в понедельник.

Теги: #париж #зеленский #саммит
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