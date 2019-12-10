Макрон: Помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что помощники президентов и министры иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) подготовят новый саммит через четыре месяца.

"Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия", - сказал Макрон на брифинге по результатам встречи глав государств "нормандской четверки" в Париже в понедельник.