ЗЕЛЕНСКИЙ: ПОЛНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТИГНУТО ДО КОНЦА ГОДА
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Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе – Зеленский
Лидеры "нормандской четверки" договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле "всех на всех" до конца года – Зеленский
СТОРОНЫ НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ВКЛЮЧИТЬ "ФОРМУЛУ ШТАЙНМАЙЕРА" В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В СООТВЕСТВИИ С ВАРИАНТОМ, СОГЛАСОВАННЫМ НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКОЙ И ТКГ
МАКРОН: ПОМОЩНИКИ ПРЕЗИДЕНТОВ И ГЛАВЫ МИД НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ ПОДГОТОВЯТ НОВЫЙ САММИТ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
Встреча Зеленского с Путиным завершилась, переговоры вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина"
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