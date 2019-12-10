События

00:38 10.12.2019

МАКРОН: ПОМОЩНИКИ ПРЕЗИДЕНТОВ И ГЛАВЫ МИД НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ ПОДГОТОВЯТ НОВЫЙ САММИТ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

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Интерфакс-Украина
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