МАКРОН: ПОМОЩНИКИ ПРЕЗИДЕНТОВ И ГЛАВЫ МИД НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ ПОДГОТОВЯТ НОВЫЙ САММИТ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
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Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе – Зеленский
Лидеры "нормандской четверки" договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле "всех на всех" до конца года – Зеленский
Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе – Зеленский
Лидеры "нормандской четверки" договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле "всех на всех" до конца года – Зеленский
Макрон: Помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца
СТОРОНЫ НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ВКЛЮЧИТЬ "ФОРМУЛУ ШТАЙНМАЙЕРА" В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В СООТВЕСТВИИ С ВАРИАНТОМ, СОГЛАСОВАННЫМ НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКОЙ И ТКГ
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