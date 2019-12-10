ЛИДЕРЫ СТРАН НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО БУДУТ БАЗИРОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ НА МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ - КОММЮНИКЕ
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Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе – Зеленский
Лидеры "нормандской четверки" договорились способствовать обмену удерживаемых по формуле "всех на всех" до конца года – Зеленский
СТОРОНЫ НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ВКЛЮЧИТЬ "ФОРМУЛУ ШТАЙНМАЙЕРА" В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В СООТВЕСТВИИ С ВАРИАНТОМ, СОГЛАСОВАННЫМ НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКОЙ И ТКГ
МАКРОН: ПОМОЩНИКИ ПРЕЗИДЕНТОВ И ГЛАВЫ МИД НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ ПОДГОТОВЯТ НОВЫЙ САММИТ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
Встреча Зеленского с Путиным завершилась, переговоры вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина"
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