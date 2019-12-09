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20:59 09.12.2019

Фактов политической предвзятости в "российском расследовании" не обнаружено - доклад Минюста США

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Фактов политической предвзятости в "российском расследовании" не обнаружено - доклад Минюста США

В рамках внутреннего расследования, проведенного Министерством юстиции США, не было выявлено никаких фактов политической предвзятости в "российском деле", сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Ожидается, что в докладе, который, по данным агентства, должен быть опубликован генеральным инспектором Минюста США позже в понедельник, будет содержаться утверждение о безосновательности заявлений президента США Дональда Трампа о незаконности "российского расследования" и политической предвзятости руководства ФБР.

В то же время, доклад указывает на "17 значительных ошибок и недочетов", но речи о преднамеренных деяниях не идет.

Доклад, по утверждениям собеседников агентства, знакомых с его содержанием, будет включать заключения о наличии оснований для того, чтобы открыть одно из самых политически чувствительных расследований в истории ФБР, которое президент США Дональд Трамп называет "охотой на ведьм". Оно было начато тайно в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и в итоге было передано бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру.

Доклад публикуется в тот момент, когда в конгрессе идут слушания по вопросу о возможности запуска процедуры импичмента в отношении Трампа, напоминает агентство.

Теги: #расследование #сша #минюст
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