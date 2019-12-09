События

20:03 09.12.2019

Встречи Зеленского с Путиным еще не было, она состоится позже - замглавы ОП

1 мин читать
Встречи Зеленского с Путиным еще не было, она состоится позже - замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным позже, пока продолжаются переговоры четырех лидеров в Нормандском формате.

"Двусторонней встречи президента Украины Зеленского и президента Российской Федерации Путина еще не было. Она запланирована и будет позднее", - сказал на брифинге во дворе Елисейского дворца заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Настрой за столом переговоров лидеров нормандской четверки достаточно рабочий", - сказал Тимошенко на вопрос журналистов.

Он указал, что "уже должен был быть брифинг (по программе саммита - ИФ), а его еще нет, поэтому всё сдвигается по времени, поэтому будем смотреть, как это всё будет".

Теги: #париж #зеленский #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:11 09.12.2019
Настрой на встрече нормандского формата рабочий - замглавы Офиса Зеленского

Настрой на встрече нормандского формата рабочий - замглавы Офиса Зеленского

19:45 09.12.2019
Советники лидеров Нормандской четверки удалились, чтобы править некоторые пункты итогового коммюнике - источник

Советники лидеров Нормандской четверки удалились, чтобы править некоторые пункты итогового коммюнике - источник

18:43 09.12.2019
Путин и Зеленский договорились пообщаться до совместной пресс-конференции "нормандской четверки" - Песков

Путин и Зеленский договорились пообщаться до совместной пресс-конференции "нормандской четверки" - Песков

18:40 09.12.2019
Встреча "нормандской четверки" началась в Париже

Встреча "нормандской четверки" началась в Париже

17:26 09.12.2019
Встреча Зеленского с Меркель проходит в Елисеевском дворце

Встреча Зеленского с Меркель проходит в Елисеевском дворце

16:37 09.12.2019
Встреча Зеленского и Макрона проходит в Париже

Встреча Зеленского и Макрона проходит в Париже

16:08 09.12.2019
Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где пройдет встреча в "нормандском формате"

Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где пройдет встреча в "нормандском формате"

14:52 09.12.2019
Активистки Femen провели акцию протеста против агрессивной политики Путина возле Елисейского дворца

Активистки Femen провели акцию протеста против агрессивной политики Путина возле Елисейского дворца

13:46 09.12.2019
Встреча Зеленского и Путина может состояться до брифинга лидеров Нормандской четверки по итогам саммита - источник

Встреча Зеленского и Путина может состояться до брифинга лидеров Нормандской четверки по итогам саммита - источник

12:07 09.12.2019
В Офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным

В Офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На "нормандском саммите" продолжается обсуждение совместного документа - Песков

Настрой на встрече нормандского формата рабочий - замглавы Офиса Зеленского

Советники лидеров Нормандской четверки удалились, чтобы править некоторые пункты итогового коммюнике - источник

Путин и Зеленский договорились пообщаться до совместной пресс-конференции "нормандской четверки" - Песков

Встреча "нормандской четверки" началась в Париже

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львове полиция устанавливает обстоятельства взрыва в многоэтажке, в результате которого пострадал мужчина

На "нормандском саммите" продолжается обсуждение совместного документа - Песков

В ЕС считают, что НАТО является основой европейской обороны - Боррель

Экс-директора одесского лагеря "Виктория" выпустили из СИЗО – СМИ

Дядя Башара Асада предстанет перед судом в Париже за отмывание денег

В ресторанах Саудовской Аравии отменены раздельные входы для мужчин и женщин

Суд во вторник рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения "единороссу" Кучерявому

Боевики в понедельник дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе – штаб ООС

Двое заключенных сбежали из колонии в Житомирской области - полиция

В мэрии Одессы проходят обыски - СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА