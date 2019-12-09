Экс-директора одесского лагеря "Виктория" выпустили из СИЗО – СМИ

Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест бывшему директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну, сообщает местное интернет-издание "Думская".

Адвокаты Саркисяна мотивировали необходимость выпустить их подзащитного плохим состоянием его здоровья. Кроме того, все следственные действия по делу уже проведены, поэтому помешать сбору доказательств Саркисян якобы не может.

Так, суд удовлетворил указанное ходатайство.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября 2017 года. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки троих детей.

В рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения были предъявлены директору лагеря Петросу Саркисяну, ответственной за пожарную безопасность Надежде Янчик (приговорена к условному сроку), экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько, руководителю отделению ГСЧС Украины в Киевском районе Одессы и инспектору Киевского районного отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.