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19:45 09.12.2019

Советники лидеров Нормандской четверки удалились, чтобы править некоторые пункты итогового коммюнике - источник

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Советники лидеров Нормандской четверки удалились, чтобы править некоторые пункты итогового коммюнике - источник

На данном этапе переговоров Нормандской четверки советники лидеров удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской делегации.

По словам источника, пока что было пройдено несколько пунктов.

Как сообщалось, ранее началась встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.

Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз подобная встреча на уровне лидеров проходила в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский впервые будут участниками такой встречи.

Саммиту предшествовали двусторонние беседы Путина с Меркель и Макроном.

На встречу четырех лидеров отводится порядка трех часов. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.

После пресс-конференции президенты России и Украины также проведут отдельную встречу.

Несмотря на то, что лидеры четырех стран встречаются в Париже на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста, захлестнувших столицу Франции, ситуация вокруг Елисейского дворца остается спокойной, передает корреспондент "Интерфакса". Полиция оцепила улицы вокруг резиденции французского лидера.

Теги: #париж #советники #нормандия
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