В ресторанах Саудовской Аравии отменены раздельные входы для мужчин и женщин

Правительство Саудовской Аравии отменило обязательное требование для ресторанов обеспечивать раздельные входы для мужчин и женщин.

Ранее по закону в ресторанах в обязательном порядке должно было быть два входа: один для женщин и семей, а другой - для мужчин, пришедших без женщины, сообщает BBC.

Во многих ресторанах, кафе и других публичных местах ограничения начали негласно снимать еще до принятия нового закона.

В последнее время Саудовская Аравия активно внедряет социальные реформы. Ранее были приняты поправки в некоторые законы, благодаря которым женщины получили возможность путешествовать за границу без согласия опекунов мужского пола, а в 2018 году был отменен действовавший в отношении женщин запрет на вождение автомобиля.