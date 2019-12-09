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19:14 09.12.2019

Суд во вторник рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения "единороссу" Кучерявому

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Суд во вторник рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения "единороссу" Кучерявому

Херсонский городской суд во вторник, 10 декабря, рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения члену российской политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому.

"Херсонским городским судом Херсонской области 10 декабря 2019 года в 10:10 будет рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения члену российской правящей политической партии "Единая Россия", - сообщает портал Судебная власть в понедельник.

Ходатайство будет рассматриваться следственным судьей Галиной Радченко.

Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска "Каланчак". Член партии "Единая Россия" направлялся на подконтрольную Украине для получения загранпаспорта.

6 декабря Кучерявый был уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Теги: #херсон #суд
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