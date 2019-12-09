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18:11 09.12.2019

Боевики в понедельник дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе – штаб ООС

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Боевики в понедельник дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник два раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, без потерь, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - сказано в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Так, обстрелы укреплений украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку н.п. Красногоровки враг вел огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, у поселка Березовое боевики обстреляли украинские позиции из автоматических гранатометов.

"Сегодня, 9 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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