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17:51 09.12.2019

Двое заключенных сбежали из колонии в Житомирской области - полиция

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Двое заключенных сбежали из колонии в Житомирской области - полиция

 В Житомирской области полиция разыскивает двух заключенных, сбежавших из Райковской исправительной колонии, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Правоохранители устанавливают местонахождение осужденных, которые в ночь с 8 на 9 декабря оставили место отбывания наказания в Райковской исправительной колонии", -сказано в сообщении.

Отмечается, что место отбывания наказания самовольно оставил Николай Моисеенко 1980 г.р., уроженец с.Маркуши Бердичевского района, проживающий в с.Великая Фосня Овручского района.

Также среди разыскиваемых Геннадий Мазуренко 1985 г.р., уроженец с.Заболоть Радомышльского района.

В полиции попросили граждан, владеющих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, сообщить правоохранителям.

Теги: #колония #побег #заключенные #житомирская_область
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