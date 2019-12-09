События

17:10 09.12.2019

В мэрии Одессы проходят обыски - СБУ

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В мэрии Одессы проходят обыски - СБУ

Служба безопасности Украины проводит в понедельник выемку документов в мэрии Одессы в рамках расследования дела о присвоении 100 млн грн городского бюджета, сообщили агентству в пресс-центре СБУ.

"Проводится выемка документов в помещении мэрии Одессы", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре спецслужбы в понедельник вечером, отметив, что процессуальные действия проходит в рамках расследования дела о присвоении средств горбюджета чиновниками Одесского горсовета и коммунального предприятия.

Как сообщалось, в ноябре сотрудники СБУ установили факт завладения чиновникам горсовета Одессы и коммунального предприятия 100 млн грн из городского бюджета путем создания искусственной задолженности перед банковским учреждением.

Расследуется уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Теги: #сбу #мэрия #одесса #обыски
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