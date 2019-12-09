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16:08 09.12.2019

Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где пройдет встреча в "нормандском формате"

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Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где пройдет встреча в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский около 16.00 понедельника прибыл в Елисейский дворец в Париже, где состоится встреча четырех лидеров стран-участниц Нормандского формата для обсуждения дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Зеленского на крыльце встретил президент Франции Эммануэль Макрон, после чего главы государств обменялись рукопожатиями и репликами.

В официальной резиденции президента Франции глава Украинского государства помимо встречи лидеров "нормандской четверки" проведет ряд двусторонних встреч.

После завершения саммита будет подготовлено коммюнике. Кроме того, Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по итогам встречи.

Теги: #нормандский_формат #зеленский
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