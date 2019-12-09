Полиция начала уголовное производство против Богдана по заявлению Кличко

Национальная полиция Украины начала уголовное производство против главы Офиса президента Андрея Богдана по заявлению городского главы Киева Виталия Кличко о вероятном "самоуправстве" главы ОП.

Ответ правоохранителей киевскому мэру был обнародован "Радио Свобода".

"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины", - указывается в ответе полиции.

Статья 356 УК – самоуправство.

Богдан пока что не прокомментировал обвинения со стороны Кличко.

Как сообщалось в СМИ, в начале ноября Кличко обратился в Нацполицию с заявлением на Богдана. Он заявил, что Богдан совершил уголовное правонарушение, когда обратился в Кабинет министров с письмом о его увольнении, поскольку такие действия выходят за пределы должностных обязанностей главы ОП.

В начале сентября Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

4 сентября Кабинет министров на заседании принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА.