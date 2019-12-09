События

14:54 09.12.2019

Полиция начала уголовное производство против Богдана по заявлению Кличко

2 мин читать
Полиция начала уголовное производство против Богдана по заявлению Кличко

Национальная полиция Украины начала уголовное производство против главы Офиса президента Андрея Богдана по заявлению городского главы Киева Виталия Кличко о вероятном "самоуправстве" главы ОП.

Ответ правоохранителей киевскому мэру был обнародован "Радио Свобода".

"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины", - указывается в ответе полиции.

Статья 356 УК – самоуправство.

Богдан пока что не прокомментировал обвинения со стороны Кличко.

Как сообщалось в СМИ, в начале ноября Кличко обратился в Нацполицию с заявлением на Богдана. Он заявил, что Богдан совершил уголовное правонарушение, когда обратился в Кабинет министров с письмом о его увольнении, поскольку такие действия выходят за пределы должностных обязанностей главы ОП.

В начале сентября Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

4 сентября Кабинет министров на заседании принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

Теги: #кличко #полиция #производство #богдан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:30 08.12.2019
В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

13:07 08.12.2019
В Киеве задержали серийного автовора

В Киеве задержали серийного автовора

13:05 08.12.2019
В Луцке задержан лжеминер

В Луцке задержан лжеминер

18:33 07.12.2019
В деле о пожаре в Одесском колледже есть два подозреваемых – полиция

В деле о пожаре в Одесском колледже есть два подозреваемых – полиция

15:11 07.12.2019
Полиция установила первых подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледже

Полиция установила первых подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледже

19:03 06.12.2019
"Укрнафта" может приостановить производство LPG в связи с отсутствием аукционов

"Укрнафта" может приостановить производство LPG в связи с отсутствием аукционов

16:55 06.12.2019
Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

11:22 06.12.2019
Дело застройщиков, нанесших почти 60 млн грн убытка громаде Киева, направлено в суд

Дело застройщиков, нанесших почти 60 млн грн убытка громаде Киева, направлено в суд

15:52 05.12.2019
Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

12:53 05.12.2019
Луцкий завод корпорации "Богдан" в 2019г. незначительно нарастит продажи троллейбусов и автобусов – предварительные итоги

Луцкий завод корпорации "Богдан" в 2019г. незначительно нарастит продажи троллейбусов и автобусов – предварительные итоги

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мосгорсуд приговорил к 2 годам колонии бывшего украинского депутата по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

Обсуждение "формулы Штайнмайера" будет частью переговоров в Париже - МИД ФРГ

Глава Минэнерго Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже

В Офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным

Верховный суд Великобритании на этой неделе рассмотрит спор Украины и РФ по еврооблигациям на $3 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича

Активистки Femen провели акцию протеста против агрессивной политики Путина возле Елисейского дворца

Мосгорсуд приговорил к 2 годам колонии бывшего украинского депутата по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

Встреча Зеленского и Путина может состояться до брифинга лидеров Нормандской четверки по итогам саммита - источник

Обсуждение "формулы Штайнмайера" будет частью переговоров в Париже - МИД ФРГ

В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

С начала суток на Донбассе соблюдается "режим тишины" - Минобороны Украины

Температура воздуха в Украине на этой неделе будет превышать климатическую норму

В Офисе Зеленского пока не берутся прогнозировать, сколько продлятся переговоры в Париже

В Черниговской области школьники отравились неизвестным веществом, один ребенок умер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА