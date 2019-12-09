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14:52 09.12.2019

Активистки Femen провели акцию протеста против агрессивной политики Путина возле Елисейского дворца

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Активистки женского движения Femen в понедельник провели акцию протеста возле Елисейского дворца в Париже против агрессивной внешней политики президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", две обнаженные по пояс девушки пытались прорваться к воротам Елисейского дворца, через которые пропускают ожидающих приезда участников саммита Нормандской четверки журналистов.

Они скандировали лозунг "Stop Putin's Wars" ("Остановите войны Путина"), который также был написан на их телах. Помимо этого в руках одной из девушек был транспарант с надписью "Welcome Putin The War Leader" ("Приветствуем Путина - лидера войны").

Обе активистки были оперативно задержаны обеспечивающими правопорядок правоохранителями и сотрудниками служб безопасности.

Теги: #нормандский_формат #femen #путин
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